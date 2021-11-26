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​Месси уйдёт из «ПСЖ», ради кого Рангник бросил «Локомотив», и какая звезда вернётся в ЦСКА – в главных слухах недели рубрика

26 Ноября 2021 • 12:22 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Лионель Месси может уйти из «ПСЖ», ради кого Ральф Рангник бросает «Локомотив», и какая звезда может вернуться в ЦСКА уже очень скоро. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси уйдёт из «ПСЖ»

Лионель Месси оказался под ударом – аргентинца то и дело критикуют за невыразительные выступления. Последнее из таких выступлений мы увидели пару дней назад, когда звёздный аргентинец лишь раз пробил по воротам «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов. Конечно, от Месси ожидали намного большего. Сам футболист тоже разочарован своим стартом карьеры в «ПСЖ». По слухам, уже сейчас Лионель подумывает над сменой клубной прописки летом. Есть информация, что аргентинец без проблем может разорвать контракт в конце сезона. Такая возможность якобы предусмотрена в его контракте.

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Миранчук может вернуться в РПЛ

Алексею Миранчуку нужна игровая практика, но в «Аталанте» российский полузащитник её не получает. Логично, что зимой Миранчуку лучше сменить клуб, но куда отправится футболист? Слухи связывают россиянина не только с рядом более скромных клубов Серии А, но и с грандом РПЛ. Поговаривают, что подписать Миранчука хочет «Зенит». В своё время питерцы уже проявляли интерес к футболисту, но он выбрал переезд в Европу. Теперь «сине-бело-голубые» намерены снова побороться за талантливого игрока с российским паспортом.

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Ради кого Рангник бросил «Локомотив»

Ральф Рангник бросил «Локомотив». Достаточно авторитетные источники в России и Европе говорят о том, что немец уже договорился с «Манчестер Юнайтед». Рангник должен стать главным тренером «красных дьяволов» до конца сезона, а затем продолжить работу в клубе в какой-либо влиятельной роли. Для «Локомотива» это серьёзный удар, ведь Ральф только летом возглавил спортивный сектор в московском клубе.

Мбаппе может переехать в АПЛ

Кажется, что переход Килиана Мбаппе в «Реал» неизбежен. О желании выступать в мадридском гранде говорил сам игрок, да и в клубе не стеснялись говорить о желании его заполучить. Впрочем, на неделе появилась информация о том, что подписать Мбаппе надеется «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб готов перебить финансовое предложение «Реала» по заработной плате и платить французскому форварду по 30 миллионов евро за сезон.

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Какая звезда вернётся в ЦСКА

По меркам ЦСКА и российского футбола в целом Вагнер Лав является большой звездой. Бразилец выступал за московских «армейцев» на протяжении трёх разных периодов и может примерить футболку клуба снова. По слухам, ЦСКА предлагает Вагнеру Лаву, накануне сыгравшего последний матч за казахстанский «Кайрат», контракт до конца сезона 2021/2022. Предложение включает в себя дальнейшую работу в структуре клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
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