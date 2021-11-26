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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» нацелился на игрока «Крыльев Советов»

26 Ноября 2021 • 11:20 Комментировать (3)

Игрок самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков может переехать в один из топ-клубов российской Премьер-лиги. Согласно сведениям журналистов «РБ Спорт», заинтересованность в сотрудничестве с 22-летним исполнителем проявляет московский «Спартак».

В стане «красно-белых» рассматривают кандидатуру Горшкова в качестве альтернативы бразильцу Айртону. Столичный клуб уже начал вести предварительные переговоры по трансферу футболиста.

Юрий связан контрактными обязательствами с самарским клубом до середины 2023 года. Его стоимость оценивается в 900 тысяч евро.

В этом сезоне РПЛ защитник провел 15 игр и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Горшков
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
26 Ноября 2021 в 11:51
Гм Сергеева бы но он лидер Крыльев и его так просто не продадут .. К тому же стал игроком сборной..

... Хотя и Горшкова было бы неплохо. . Айртон вообще не фурычит... Надо продавать или сдавать в аренду... Лучше всего за границу....
Жигуль
26 Ноября 2021 в 11:33
За молодого игрока, с российским паспортом, который прогрессирует, 900 тыс?????
Don sangre
26 Ноября 2021 в 11:56
Прогрессирует а потом начинает резко регрессировать... Сколько примеров таких было... Хотелось бы мне очень ошибаться... Мне вообще нравиться крылышки "
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