«Спартак» нацелился на игрока «Крыльев Советов»

Игрок самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков может переехать в один из топ-клубов российской Премьер-лиги. Согласно сведениям журналистов «РБ Спорт», заинтересованность в сотрудничестве с 22-летним исполнителем проявляет московский «Спартак».

В стане «красно-белых» рассматривают кандидатуру Горшкова в качестве альтернативы бразильцу Айртону. Столичный клуб уже начал вести предварительные переговоры по трансферу футболиста.

Юрий связан контрактными обязательствами с самарским клубом до середины 2023 года. Его стоимость оценивается в 900 тысяч евро.

В этом сезоне РПЛ защитник провел 15 игр и сделал две голевые передачи.