Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 284 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пришедшие с Рангником сотрудники останутся в «Локомотиве»

25 Ноября 2021 • 21:14 Комментировать
Арсенал Тула
...
Локомотив Москва
29.11 19:00

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает назначить Ральфа Рангника новым главным тренером команды уже в ближайшие дни. Стороны ведут переговоры, сообщает «Спорт-Экспресс».

Рангник фактически руководит делами в «Локомотиве», приведя в клуб свою команду. Если 63-летний немец уедет на «Олд Траффорд», контракт его компании с «железнодорожниками» не будет расторгнут, а пришедшие с ним сотрудники останутся на своих местах.

Напомним, что Рангник руководит делами «Локомотива» с начала сезона, он заменил главного тренера Марко Николича на Маркуса Гисдоля, а также активно провел трансферную кампанию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
22:16 · Россия. Премьер-лига
​«Химки» - «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России – 27 ноября 2021
21:14 · Россия. Премьер-лига
Пришедшие с Рангником сотрудники останутся в «Локомотиве»
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов назвал причину неудач российских клубов 1
18:21 · Россия. Премьер-лига
«Оказывается, с Черчесовым можно разговаривать неудобно, а с Карпиным нельзя»: Казанский отреагировал на критику в свой адрес за интервью с тренером сборной 1
18:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Алексею Миранчуку будет комфортно в «Зените»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Орлов: «Дайте Рую Витории поработать!»
16:42 · Россия. Премьер-лига
​Арабы отказались вкладывать деньги в «Спартак» 7 слухи
16:36 · Россия. Премьер-лига
​«За образцовое поведение и храбрость»: Соболев получил награду в Европе
16:29 · Россия. Премьер-лига
​Вагнер Лав и ЦСКА: возможно четвёртое пришествие слухи
16:18 · Россия. Премьер-лига
Баженов считает, что «Спартаку» нужны новые игроки
15:41 · Россия. Премьер-лига
Гус Тиль не вернётся в «Спартак» зимой – он пробудет в «Фейеноорде» до конца сезона
15:33 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» выпустило ролик к «Чёрной пятнице» в стиле 90-х, Шварц – в главной роли видео
15:33 · Россия. Премьер-лига
«Переставляют кровати местами»: Канчельскис высказался о лимите по схеме «10+15»
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Рангник будет готов уйти из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед» при одном условии слухи
14:52 · Россия. Премьер-лига
​Бывший работник «Спартака» рассказал интересные детали о Витории
Все новости
Рекомендуем