Пришедшие с Рангником сотрудники останутся в «Локомотиве»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает назначить Ральфа Рангника новым главным тренером команды уже в ближайшие дни. Стороны ведут переговоры, сообщает «Спорт-Экспресс».

Рангник фактически руководит делами в «Локомотиве», приведя в клуб свою команду. Если 63-летний немец уедет на «Олд Траффорд», контракт его компании с «железнодорожниками» не будет расторгнут, а пришедшие с ним сотрудники останутся на своих местах.

Напомним, что Рангник руководит делами «Локомотива» с начала сезона, он заменил главного тренера Марко Николича на Маркуса Гисдоля, а также активно провел трансферную кампанию.