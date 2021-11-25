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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Черчесов назвал причину неудач российских клубов

25 Ноября 2021 • 18:50 Комментировать

Экс-наставник российской сборной Станислав Черчесов высказался по поводу лимита на легионеров в Премьер-лиге России. Своим мнением тренер поделился в ходе интервью «Комсомольской правде».

Черчесов предлагает установить лимит в формате 10+15 (10 легионеров в заявке), а дальше смотреть, превращать формат в 8+17 или 12+13. Тренер считает, что лимит на легионеров нельзя отменять полностью.

«Не надо думать, что в нём [в лимите] причина неудач российских клубов. Причина – в уровне легионеров, которых приглашают», - сказал Черчесов.

Экс-тренер сборной России отметил, что некоторые клубы РПЛ половину своих легионеров из заявки даже не задействуют. При этом иностранцы должны усиливать состав команды.

«А если всё открыть? Вы 20 легионеров купите на скамейку?» - вопрошает Черчесов.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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