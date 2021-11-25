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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оказывается, с Черчесовым можно разговаривать неудобно, а с Карпиным нельзя»: Казанский отреагировал на критику в свой адрес за интервью с тренером сборной

25 Ноября 2021 • 18:21 Комментировать (1)

Комментатор «Первого канала» и соведущий на ютуб-канале «Коммент.шоу» Денис Казанский рассказал, как проходили интервью с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» Казанский заявил, что открытость наставника национальной команды стала неожиданностью. Также специалист известный комментатор вспомнил о критике, которая вылилась в его адрес за манеру речи в тех прямых эфирах.

«Оказывается, со Станиславом Черчесовым можно и нужно разговаривать неудобно. А с Карпиным — нельзя. Такая сейчас матрица. А я считаю, что репортер обязан относиться ко всему критически!», - ответил Казанский.

Напомним, что Карпин дважды побывал в гостях у «Коммент.шоу» после поражения от Хорватии в решающем матче отбора на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Станислав Черчесов Денис Казанский
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
25 Ноября 2021 в 18:51
Неудобно можно, нельзя как дурак. Спрашивал какую-то чушь. То ли дурак то ли прикидывался. Но это просто зашквар. Вставал вопрос об умственных способностях интервьюера.
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