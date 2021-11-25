​Орлов: «Дайте Рую Витории поработать!»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу результата «Спартака» в Лиге Европы. В среду вечером «красно-белые» обыграли дома «Наполи» - лидера итальянской Серии А - со счётом 2:1.

«В «Спартаке» всё-таки есть футболисты и тренер. Мне нравится, как он себя ведёт. Руй Витория похож на Пласидо Доминго (оперный певец – прим.) – спокойный, уверенный. Думаю, «Спартаку» нужно его оставить. Он два раза «Наполи» обыграл! «Спартаку» надо остановиться, заканчивать с чехардой. Дайте поработать этому тренеру! «Спартак» замечательно сыграл. Витория ведь недавно возглавляет команду», - сказал Орлов в программе «Овертайм» на радио «Эхо Москвы».