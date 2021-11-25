Арабские инвесторы отказались вкладывать деньги или как-либо сотрудничать со «Спартаком». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа». По его данным, арабы решили отказаться от этой идеи после ознакомления с инфраструктурой и функционированием «Спартака».

Журналист отмечает, что арабские инвесторы всё-таки могут вложить деньги в российский клуб, но не в «Спартак». Таким клубом может стать ЦСКА.

При этом остаётся непонятным, кто именно рассматривал возможность вложения в «Спартак». По данным Карпова, это скорее Mubadala Investment Company, чем City Football Group.