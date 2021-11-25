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​Арабы отказались вкладывать деньги в «Спартак» слухи

25 Ноября 2021 • 16:42 Комментировать (2)

Арабские инвесторы отказались вкладывать деньги или как-либо сотрудничать со «Спартаком». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа». По его данным, арабы решили отказаться от этой идеи после ознакомления с инфраструктурой и функционированием «Спартака».

Журналист отмечает, что арабские инвесторы всё-таки могут вложить деньги в российский клуб, но не в «Спартак». Таким клубом может стать ЦСКА.

При этом остаётся непонятным, кто именно рассматривал возможность вложения в «Спартак». По данным Карпова, это скорее Mubadala Investment Company, чем City Football Group.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Azymuth
25 Ноября 2021 в 17:14
А какое интересное название клуба могло бы получиться - Мубадала Спартак
Валерий Валерий
25 Ноября 2021 в 17:06
Арабы и свинина несовместимы.
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