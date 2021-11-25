​«За образцовое поведение и храбрость»: Соболев получил награду в Европе

Александр Соболев, защищающий цвета «Спартака», награждён престижной премией. Нападающий, который накануне оформил дубль в важном поединке Лиги Европы против «Наполи», получил награду «За образцовое поведение и храбрость». Россиянина отметил Европейский комитет Фэйр Плей, сообщает пресс-служба РФС.

Награда Соболева связана с оказанием им первой помощи футболисту «Ахмата» Зорану Нижичу. Когда команды проводили очный матч летом прошлого года, игрок грозненского клуба потерял сознание.

Напомним, что дубль Александра Соболева принёс «Спартаку» победу над «Наполи» со счётом 2:1.