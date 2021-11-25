«Переставляют кровати местами»: Канчельскис высказался о лимите по схеме «10+15»

Недавно появилась информация, что в российской Премьер-лиге действительно может поменяться регламент, а именно пункт о лимите на легионеров. Вполне вероятным считается переход на схему в «15 российски[ футболистов + 10 иностранцев» в заявке команд местного первенства.

Эту идею не поддерживает бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис. По его словам, от подобных нововведений не будет никакой пользы.

«Переставляют кровати местами. Каждый раз придумывают чушь из-за боязни полностью отменить лимит. Это шило на мыло. Мы же сами себя душим, убиваем наш футбол всеми этими лимитами», - поделился эксперт своими мыслями в интервью для Sport24, назвав потенциальное смягчение ограничений бессмысленным.