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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Переставляют кровати местами»: Канчельскис высказался о лимите по схеме «10+15»

25 Ноября 2021 • 15:33 Комментировать

Недавно появилась информация, что в российской Премьер-лиге действительно может поменяться регламент, а именно пункт о лимите на легионеров. Вполне вероятным считается переход на схему в «15 российски[ футболистов + 10 иностранцев» в заявке команд местного первенства.

Эту идею не поддерживает бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис. По его словам, от подобных нововведений не будет никакой пользы.

«Переставляют кровати местами. Каждый раз придумывают чушь из-за боязни полностью отменить лимит. Это шило на мыло. Мы же сами себя душим, убиваем наш футбол всеми этими лимитами», - поделился эксперт своими мыслями в интервью для Sport24, назвав потенциальное смягчение ограничений бессмысленным.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис лимит на легионеров
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