Ральф Рангник входит в число тренеров, которых слухи связывают с «Манчестер Юнайтед», находящимся в поиске временного рулевого. Немецкий специалист, как известно, с лета работает в «Локомотиве», возглавляя в московском клубе отдел спорта и развития.

Как сообщает United Focus, ссылаясь на The Times, Рангник готов уйти из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед» при одном условии. Немецкий специалист хочет, чтобы по завершению этого сезона он получил в английском клубе значимую роль. Отмечается, что речь не обязательно идёт о роли тренера.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в воскресном заявлении об увольнении Уле Гуннара Сульшера подчеркнул желание найти тренера на остаток сезона. Похоже, постоянного тренера клуб будет искать уже летом.