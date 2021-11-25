​ЭСК объяснила, почему Мурило не должен был получить красную карточку

В среду КДК отменил красную карточку Мурило, полученную защитником «Локомотива» в недавнем матче против «Ахмата». Стало понятно, что экспертно-судейская комиссия сочла решение об удалении неверным. В четверг это подтвердилось, когда на сайте РФС были опубликованы итоги последнего заседания ЭСК.

Комиссия считает, что Мурило совершил не лишение соперника явной возможности забить гол, а срыв перспективной атаки. Мотивируется это движением мяча, который летел не к воротам, а в направлении углового флажка. При этом игрок атакующей команды не контролировал мяч.

Напомним, что «Локомотив» проиграл «Ахмату» дома с результатом 1:2. Встречу обслуживала бригада Сергея Иванова.