Президент «Урала» ответил на вопрос, может ли клуб подписать Кокорина

Александр Кокорин за десять месяцев никак не проявил себя в «Фиорентине». Поговаривают, что нападающий в обозримом будущем может вернуться в Россию. Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, может ли Кокорин оказаться в екатеринбургской команде.

По словам Иванова, он бы позвал Кокорина, если бы игрок позвонил и попросил взять его в «Урал». Президент «шмелей» сказал, что клуб хотел бы иметь такого футболиста в своём составе. Впрочем, вероятность союза Кокорина и «Урала» низкая.

«У нас нет необходимых средств. Ни на трансфер, ни на зарплату», - высказался Иванов для «РИА Новости».