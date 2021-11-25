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Президент «Урала» ответил на вопрос, может ли клуб подписать Кокорина

25 Ноября 2021 • 14:21 Комментировать

Александр Кокорин за десять месяцев никак не проявил себя в «Фиорентине». Поговаривают, что нападающий в обозримом будущем может вернуться в Россию. Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, может ли Кокорин оказаться в екатеринбургской команде.

По словам Иванова, он бы позвал Кокорина, если бы игрок позвонил и попросил взять его в «Урал». Президент «шмелей» сказал, что клуб хотел бы иметь такого футболиста в своём составе. Впрочем, вероятность союза Кокорина и «Урала» низкая.

«У нас нет необходимых средств. Ни на трансфер, ни на зарплату», - высказался Иванов для «РИА Новости».  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Александр Кокорин Григорий Иванов
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