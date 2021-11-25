Агент Миранчука высказался о возможном трансфере игрока в «Зенит»

Сегодня, 25 ноября, итальянские СМИ сообщили о возможном возвращении полузащитника сборной России Алексея Миранчука на родину. Игрок может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

В беседе с корреспондентом Sport24 агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Алексея, назвал эту информацию слухами.

Миранчук перебрался в клуб из Бергамо в прошлом году из «Локомотива». Трансфер россиянина обошелся «Аталанте» в 14,5 миллиона евро. Сторона подписали долгосрочный контракт на четыре года.

В текущем розыгрыше Серии А россиянин отдал одну результативную передачу в шести встречах.