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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Миранчука высказался о возможном трансфере игрока в «Зенит»

25 Ноября 2021 • 13:52 Комментировать

Сегодня, 25 ноября, итальянские СМИ сообщили о возможном возвращении полузащитника сборной России Алексея Миранчука на родину. Игрок может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

В беседе с корреспондентом Sport24 агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Алексея, назвал эту информацию слухами.

Миранчук перебрался в клуб из Бергамо в прошлом году из «Локомотива». Трансфер россиянина обошелся «Аталанте» в 14,5 миллиона евро. Сторона подписали долгосрочный контракт на четыре года.

В текущем розыгрыше Серии А россиянин отдал одну результативную передачу в шести встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Миранчук Вадим Шпинев
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