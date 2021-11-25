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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Топ-клуб РПЛ сделал предложение Алексею Миранчуку

25 Ноября 2021 • 13:25 Комментировать (3)

У хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука появился вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Согласно информации инсайдера Даниэле Лонго, заполучить игрока хочет петербургский «Зенит».

В своем твиттер-аккаунте журналист сообщил, что чемпион России сделал предложение 26-летнему полузащитнику, испытывающему нехватку игровой практики в итальянском коллективе.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Алексею со стороны середняков Серии А – «Торино» и «Дженоа».

Миранчук переехал в «Аталанту» в сентябре прошлого года. До этого он выступал в чемпионате России за столичный «Локомотив».

Контракт игрока с клубом из Бергамо рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Миранчук
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Santaclayss
25 Ноября 2021 в 13:50
Пожалуйста, только не мусорчук.
Spirit
25 Ноября 2021 в 13:46
Ожидаемо, колхозник поедет играть в колхоз)
Если он все таки футболист, то останется в серии А!
Волков Валерий
25 Ноября 2021 в 14:13
Будет и дальше сидеть на скамейке запасных и смотреть с неё, как играют другие...))
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