Топ-клуб РПЛ сделал предложение Алексею Миранчуку

У хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука появился вариант продолжения карьеры в российской Премьер-лиге. Согласно информации инсайдера Даниэле Лонго, заполучить игрока хочет петербургский «Зенит».
В своем твиттер-аккаунте журналист сообщил, что чемпион России сделал предложение 26-летнему полузащитнику, испытывающему нехватку игровой практики в итальянском коллективе.
Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Алексею со стороны середняков Серии А – «Торино» и «Дженоа».
Миранчук переехал в «Аталанту» в сентябре прошлого года. До этого он выступал в чемпионате России за столичный «Локомотив».
Контракт игрока с клубом из Бергамо рассчитан до 2024 года.
Если он все таки футболист, то останется в серии А!