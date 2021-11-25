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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» не может договориться с Евгеньевым о новом контракте

25 Ноября 2021 • 12:37 Комментировать

Московское «Динамо» пока не может договориться с защитником Романом Евгеньевым о новом трудовом соглашении, об этом сообщают журналисты Metaratings.ru. Стороны до сих пор не нашли компромисс в размере заработной платы.

Если клуб не предложит Евгеньеву выгодные условия, то игрок покинет команду на правах свободного агента в следующем году.

Ранее сообщалось о потенциальном переходе защитника в другой столичный клуб – ЦСКА.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги 22-летний футболист провел семь поединков, в которых получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Роман Евгеньев
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