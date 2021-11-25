В отношении экс-директора «Тамбова» Худякова возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Экс-спортивному директору «Тамбова» Павлу Худякову грозит тюремный срок. Об этом сообщает ТАСС.

По сведениям источника, в отношении футбольного функционера возбуждено дело по статье о мошенничестве в крупном размере. В данный момент правоохранительные органы решают вопрос об избрании Худякову меры пресечения до судебного разбирательства.

Напомним, что Павел занимал пост спортдира тамбовского клуба на протяжении восьми лет. При нем команда смогла пробиться в Премьер-лигу, однако ее пребывание в элите российского футбола было непродолжительным. После вылета из РПЛ «Тамбов» был признан банкротом.