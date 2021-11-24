​Стало известно, где «Спартак» проведёт зимние сборы

Наступление зимней паузы в российском футболе не за горами. После матча с «Наполи» «Спартаку» останется провести три игры чемпионата России и оду игру Лиги Европы. Дальше команда отправится в отпуск, после которого наступят зимние сборы.

«РБ Спорт» стали известны планы «Спартака» на зиму. Первые два учебно-тренировочных сбора команда проведёт в ОАЭ в январе и начале февраля. Третий сбор «красно-белые» проведут либо в Европе, либо в Москве. Это зависит от того, сможет ли команда пробиться в плей-офф еврокубков. Если нет, то сбор пройдёт в российской столице.

На текущий момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.