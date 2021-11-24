​Романцев пожелал Витории поработать в «Спартаке» ещё несколько лет

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев перед игрой команды против «Наполи» в Лиге Европы пообщался с главным тренером «красно-белых» Руем Виторией. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале комментатора Тимура Журавеля «Мнение, которое…».

«Если честно, я болею за него, и понимаю, как ему тяжело. Надеюсь, ещё несколько лет мы будем общаться», - сказал Романцев Витории через переводчика.

«Спасибо», - сказал тренер «Спартака» Романцеву на русском языке.

«Для меня это очень важный момент. Это огромная радость и счастье, большое спасибо», - добавил Витория уже на португальском.