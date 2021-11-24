​«Зенит» контактирует с Диком Адвокатом – гендиректор

Накануне Дик Адвокат покинул должность главного тренера сборной Ирака. В своё время голландец работал в «Зените» и даже приводил клуб к завоеванию Кубка УЕФА. Питерцы до сих пор контактируют с Адвокатом, о чём рассказал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «сине-бело-голубых».

«Мы регулярно общаемся и получаем от него советы по некоторым игрокам», - высказался Медведев для «РИА Новости».

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом в каждом из трёх последних сезонов Премьер-лиги России. Лидируют питерцы в чемпионате и сейчас, опережая ближайшего преследователя в лице «Динамо» на четыре очка.