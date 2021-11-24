В среду состоялось заседание КДК РФС. Красная карточка защитника «Локомотива» Мурило, полученная игроком в матче Премьер-лиги против «Ахмата», была отменена.

Напомним, что Мурило был удалён с поля за фол последней надежды. Многие эксперты сходились во мнении, что арбитр Сергей Иванов погорячился с решением о вынесении красной карточки, поскольку мяч уходил в сторону от ворот, и лишения соперника явной возможности забить гол не было.

Отмена красной карточки означает, что Мурило сможет сыграть в ближайшем матче «Локомотива» в Премьер-лиге против «Арсенала». Поединок пройдёт в понедельник, 29 ноября.