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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Рангник не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» слухи

24 Ноября 2021 • 17:07 Комментировать (2)

«Манчестер Юнайтед» ищет тренера, и Ральф Рангник является одним из тех, чьё имя фигурирует в слухах. Немецкий специалист, как известно, с лета работает в московском «Локомотиве», возглавляя спортивный сектор.

Журналист Sport Bild Тоби Альтшаффль на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что переходить в «Манчестер Юнайтед» Рангник не планирует. Он хочет продолжать работу над своим проектом в «Локомотиве».

Отмечается, что Ральф Рангник знает, что для семьи Глейзеров он является не лучшим вариантом из-за желания владельцев иметь высокий уровень влияния на дела в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
24 Ноября 2021 в 17:44
ай неужта карпухе не предложац в муму.. ай дилетанты.. )))
Alex1972
24 Ноября 2021 в 17:27
Я знаю, кто будет следующим тренером МЮ... Зовут его " Хоть кто-нибудь".... Хе-хе-хе...
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