«Манчестер Юнайтед» ищет тренера, и Ральф Рангник является одним из тех, чьё имя фигурирует в слухах. Немецкий специалист, как известно, с лета работает в московском «Локомотиве», возглавляя спортивный сектор.

Журналист Sport Bild Тоби Альтшаффль на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что переходить в «Манчестер Юнайтед» Рангник не планирует. Он хочет продолжать работу над своим проектом в «Локомотиве».

Отмечается, что Ральф Рангник знает, что для семьи Глейзеров он является не лучшим вариантом из-за желания владельцев иметь высокий уровень влияния на дела в клубе.