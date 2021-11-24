​Петржела назвал Дзюбу лучшим форвардом в истории РПЛ

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», высказался по поводу Артёма Дзюбы.

«Дзюба - лучший нападающий РПЛ за всю историю, равных по его уровню нет сейчас. Это надо признать», - поделился Петржела своими мыслями в комментарии для «РБ Спорт».

По мнению Петржелы, даже Сердар Азмун не соответствует уровню Артёма Дзюбы. Чех обратил внимание на количество голов, которые Дзюба забил в Премьер-лиге.

Что касается незабитого Дзюбой пенальти в поединке Лиги чемпионов против «Мальмё», то Петржела отметил, что в своей карьере одиннадцатиметровые не реализовывал даже Криштиану Роналду.