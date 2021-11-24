​Появились слухи об уходе Федуна из совета директоров «Спартака» - клуб отреагировал

В среду появились слухи о том, что Леонид Федун покинет совет директоров московского «Спартака». Пресс-служба «красно-белых» опровергла информацию из СМИ, назвав её фейковой. В клубе считают, что кто-то решил разогреть информационное поле перед игрой команды против «Наполи» в Лиге Европы.

Матч между «Спартаком» и «Наполи» стартует 24 ноября в 18:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что после четырёх туров группового этапа Лиги Европы «Спартак» имеет четыре очка в своём активе.