​Бывшему директору «Тамбова» грозит до 10 лет лишения свободы

В среду появилась информация о задержании бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова. В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование по поводу возможного хищения средств в клубе.

Журналист Иван Карпов посредством своего телеграм-канала «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что Худякову будет предъявлено обвинение по шести уголовным делам. Бывший директор тамбовского клуба может получить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что прошлый сезон «Тамбов» с трудом завершил из-за серьёзных финансовых проблем. По завершению чемпионата клуб прекратил своё существование.