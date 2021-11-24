​В «Рубине» прокомментировали информацию о желании Игнатьева сменить клуб

Общаясь с подписчиками в «Инстаграме», нападающий «Рубина» Иван Игнатьев изъявил желание сменить клубную прописку. Рустем Сайманов, занимающий должность генерального директора казанского клуба, прокомментировал ситуацию.

Сайманов сказал «РИА Новости», что у него нет информации о желании Ивана Игнатьева сменить клуб. Гендиректор «Рубина» планирует поговорить с футболистом.

В сезоне 2021/2022 22-летний Иван Игнатьев провёл на поле только 245 минут в восьми матчах. Результативными действиями нападающий не отмечался.

Добавим, что Иван Игнатьев перебрался в «Рубин» из «Краснодара» посреди сезона 2019/2020.