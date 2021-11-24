​Иван Игнатьев: «Есть желание уйти из «Рубина»

Иван Игнатьев накануне пообщался со своими подписчиками в «Инстаграме» в формате «вопрос-ответ».

Среди прочего, Игнатьев написал, что свой переход в «Рубин» он не считает ошибкой. Футболист назвал этот переход жизненным опытом.

Также 22-летний нападающий сообщил о желании сменить клубную прописку, но при этом отметил, что всё будет зависеть от клуба и от предложений.

Напомним, что Иван Игнатьев перешёл в «Рубин» в начале 2020 года. С тех пор нападающий провёл за казанскую команду 38 матчей в различных соревнованиях. В них футболист записал на свой счёт 3 гола и 3 голевых паса на партнёров.