Бышовец не ожидал ничего другого от Вернидуба

Экс-тренер Анатолий Бышовец считает, что главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб не должен ставить в один ряд спорт и политику, говоря о том, что не будет работать в России.

Бышовец, уроженец Киева, заявил РИА Новости: «Позиция Вернидуба по поводу Украины мне понятна, и ничего другого нельзя ожидать».

Бышовец не сомневается в патриотизме Вернидуба, но считает, что это не «должно касаться спорта».

Напомним, что Юрий Вернидуб в советские времена играл в «Зените», в том числе и под руководством Бышовца. В Лиге чемпионов «Шериф» Вернидуба произвел фурор, стартовав с двух побед над «Шахтёром» и «Реалом».