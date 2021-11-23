Бышовец не ожидал ничего другого от Вернидуба

Экс-тренер Анатолий Бышовец считает, что главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб не должен ставить в один ряд спорт и политику, говоря о том, что не будет работать в России.
Бышовец, уроженец Киева, заявил РИА Новости: «Позиция Вернидуба по поводу Украины мне понятна, и ничего другого нельзя ожидать».
Бышовец не сомневается в патриотизме Вернидуба, но считает, что это не «должно касаться спорта».
Напомним, что Юрий Вернидуб в советские времена играл в «Зените», в том числе и под руководством Бышовца. В Лиге чемпионов «Шериф» Вернидуба произвел фурор, стартовав с двух побед над «Шахтёром» и «Реалом».
- Маша, вот этот дядя - уголовничек с пятью ходками, но ты с ним книжку то почитай. Книжек то касаца енто жеш не должно.