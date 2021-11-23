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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец не ожидал ничего другого от Вернидуба

23 Ноября 2021 • 20:28 Комментировать (1)

Экс-тренер Анатолий Бышовец считает, что главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб не должен ставить в один ряд спорт и политику, говоря о том, что не будет работать в России.

Бышовец, уроженец Киева, заявил РИА Новости: «Позиция Вернидуба по поводу Украины мне понятна, и ничего другого нельзя ожидать».

Бышовец не сомневается в патриотизме Вернидуба, но считает, что это не «должно касаться спорта».

Напомним, что Юрий Вернидуб в советские времена играл в «Зените», в том числе и под руководством Бышовца. В Лиге чемпионов «Шериф» Вернидуба произвел фурор, стартовав с двух побед над «Шахтёром» и «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Анатолий Бышовец Юрий Вернидуб
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Комментарии (1)
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Crocodile
23 Ноября 2021 в 20:34
оставьте это «не должно касаться спорта» кому-то другому.
- Маша, вот этот дядя - уголовничек с пятью ходками, но ты с ним книжку то почитай. Книжек то касаца енто жеш не должно.
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