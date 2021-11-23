Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс начал тренироваться на поле. Об этом на пресс-конференции перед игрой Лиги Европы против «Наполи» рассказал главный тренер московской команды Руй Витория.

Португальский специалист выразил надежду на то, что Хендрикс в скором времени сможет выйти на футбольное поле в матче и помочь команде.

В последний раз Йоррит Хендрикс играл за «Спартак» 24 октября в игре РПЛ против «Зенита». При этом до этого голландец пропустил шесть игр команды.

Всего за «Спартак» Йоррит Хендрикс провёл 20 матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался.