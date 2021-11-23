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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​С «Химок» через суд требуют 700 тысяч рублей слухи

23 Ноября 2021 • 17:20 Комментировать
Химки
...
Краснодар
27.11 19:00

Популярный телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что на «Химки» был подан иск. Истец в лице ООО «Харизма Плюс» требует с футбольного клуба 700 тысяч рублей за ресторанные услуги.

По данным источника, договор между сторонами был заключён в марте, но уже в мае «Химки» перестали платить. Как следствие, накопился долг под 600 тысяч рублей. Ещё 100 тысяч истец хочет получить в качестве компенсации.

После первого круга «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В пятнадцати прошедших матчах чемпионата подмосковная команда набрала тринадцать очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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