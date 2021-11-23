​Тренер «Шерифа» из Украины объяснил, почему не поедет работать в Россию

На канале Нобеля Арустамяна в YouTube было опубликовано видео, посвящённое «Шерифу», успевшему пошуметь в этом еврокубковом сезоне. Главным тренером тираспольской команды является украинец Юрий Вернидуб. Он объяснил, почему не поедет работать в Россию.

«Варианты с Россией не рассматриваю с 2014 года. Это моё право, мой выбор. Я родился на Украине, эта страна дала мне всё то, что у меня сейчас есть. Я ей очень благодарен и готов за неё идти до конца, другого мнения не будет. Мой отец, который уже ушёл из жизни, никогда бы не понял мой переезд в Россию», - высказался Вернидуб.

Напомним, что «Шериф» в сентябре в Лиге чемпионов обыграл «Шахтёр» и «Реал».