​Бывший директор «Рубина» вспомнил, как клуб хотел подписать Фалькао

Мухсин Мухамадиев, который в своё время занимал должность спортивного директора «Рубина», вспомнил о том, как казанский клуб стремился подписать известных футболистов.

По словам Мухамадиева для «Спорт-Экспресса», «Рубин» интересовался тогда ещё молодым Ромелу Лукаку. Также казанцы проявляли интерес к Радамелю Фалькао, когда колумбиец выступал за «Порту». Мухамадиев лично общался с президентом португальского клуба, но всё закончилось, когда тот затребовал за трансфер Фалькао 60 миллионов евро.

В настоящий момент Радамель Фалькао защищает цвета испанского «Райо Вальекано».