​Названа цель визита Тедеско в Москву

Появилась информация о том, что Доменико Тедеско прилетит в Москву и посетит ближайшие матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», визит немецкого тренера в российскую столицу связан с формальностями по налоговой отчётности.

Напомним, что Доменико Тедеско тренировал «Спартак» с осени 2019 года до конца сезона 2020/2021. Немецкий специалист не захотел продлевать контракт из-за семейных обстоятельств – в условиях пандемии коронавируса Тедеско редко виделся с семьёй.

Добавим, что под руководством Доменико Тедеско «Спартак» занял второе место в чемпионате России сезона 2021/2022.