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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глеб: «Ганчаренко говорил, что чувствует полную поддержку руководства «Краснодара»

23 Ноября 2021 • 11:39 Комментировать (1)

Известный в прошлом футболист Александр Глеб высказался о своём друге Викторе Ганчаренко, возглавляющем «Краснодар».

По мнению Глеба, в «Краснодаре» Ганчаренко чувствует себя уверенней по сравнению с периодом работы в ЦСКА.

Глеб отметил, что Ганчаренко говорил ему только хорошее о ЦСКА. Также экс-игрок «Барселоны» рассказал о словах тренера о «Краснодаре».

«Рассказывал, что ему всё нравится в «Краснодаре», что чувствует полную поддержку руководства. Я уверен, если не в этом сезоне, то в следующем, «Краснодар» точно будет бороться за золотые медали», - слова Глеба приводит sport24.

Напомним, что Виктор Ганчаренко принял «Краснодар» весной вскоре после ухода из ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Глеб Виктор Ганчаренко
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Filins929
23 Ноября 2021 в 12:57
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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