​Глеб: «Ганчаренко говорил, что чувствует полную поддержку руководства «Краснодара»

Известный в прошлом футболист Александр Глеб высказался о своём друге Викторе Ганчаренко, возглавляющем «Краснодар».

По мнению Глеба, в «Краснодаре» Ганчаренко чувствует себя уверенней по сравнению с периодом работы в ЦСКА.

Глеб отметил, что Ганчаренко говорил ему только хорошее о ЦСКА. Также экс-игрок «Барселоны» рассказал о словах тренера о «Краснодаре».

«Рассказывал, что ему всё нравится в «Краснодаре», что чувствует полную поддержку руководства. Я уверен, если не в этом сезоне, то в следующем, «Краснодар» точно будет бороться за золотые медали», - слова Глеба приводит sport24.

Напомним, что Виктор Ганчаренко принял «Краснодар» весной вскоре после ухода из ЦСКА.