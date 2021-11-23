​Глеб: «Ганчаренко говорил, что чувствует полную поддержку руководства «Краснодара»

Известный в прошлом футболист Александр Глеб высказался о своём друге Викторе Ганчаренко, возглавляющем «Краснодар».
По мнению Глеба, в «Краснодаре» Ганчаренко чувствует себя уверенней по сравнению с периодом работы в ЦСКА.
Глеб отметил, что Ганчаренко говорил ему только хорошее о ЦСКА. Также экс-игрок «Барселоны» рассказал о словах тренера о «Краснодаре».
«Рассказывал, что ему всё нравится в «Краснодаре», что чувствует полную поддержку руководства. Я уверен, если не в этом сезоне, то в следующем, «Краснодар» точно будет бороться за золотые медали», - слова Глеба приводит sport24.
Напомним, что Виктор Ганчаренко принял «Краснодар» весной вскоре после ухода из ЦСКА.
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.