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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков не понимает, зачем вводить Fan ID

23 Ноября 2021 • 11:23 Комментировать

В ближайшем будущем ходить на футбол в России можно будет только по Fan ID. Законопроект о внедрении так называемых паспортов болельщиков был принят в первом чтении. Вячеслав Колосков, который является почётным президентом РФС, не понимает, зачем вводить эту систему. Он обращает внимание на тот факт, что на футбольные матчи ходит мало людей.

«Если Fan ID для безопасности, то от кого спасаться? 1,5 тысячи приходит на матч, дай бог», - сказал Колосков sport24.

Колосков не понимает, какие преимущества даёт фанатам паспорт болельщика, ведь сложно придумать что-то проще, чем просто купить билет и пойти на футбол.

Также почётный президент РФС привёл пример, при котором система Fan ID может помешать человеку попасть на стадион.

«Вот приехал я в Ростов к приятелю, допустим. Хочу сходить на матч, и у меня нет Fan ID - и что делать? Значит, на футбол не пойду», - сказал Колосков.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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