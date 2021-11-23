​Глеб сравнил Рангника с Венгером

Александр Глеб высказался по поводу Ральфа Рангника, который минувшим летом возглавит спортивный сектор в московском «Локомотиве».

По словам Глеба, Ральф Рангник, с которым он знаком, напоминает ему экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

«Я бы не назвал его типичным футбольным функционером. Он - доцент. Для него футбол - это философия», - высказался Глеб для sport24.

Александр Глеб считает, что в России у Ральфа Рангника могут возникнуть трудности, поскольку он привык к немецкой дисциплине, где каждый знает свои обязанности, и вопросов никто не задаёт. В России же всё иначе, отмечает известный в прошлом футболист.