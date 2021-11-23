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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «У Агаларова большой потенциал для роста»

23 Ноября 2021 • 10:33 Комментировать

Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о потенциале нападающего Гамида Агаларова, ныне выступающего за «Уфу». В нынешнем сезоне Премьер-лиги 21-летний бомбардир отметился 13 забитыми мячами в 15 встречах.

В эфире телеканала «Россия 24» специалист подчеркнул, что Агаларов является очень трудолюбивым игроком. Он отметил высокую эффективность форварда. По мнению Галактионова, Гамид обладает большим потенциалом для дальнейшего роста.

Ранее председатель правления «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что на клуб сыплются предложения по трансферу Агаларова.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Галактионов Гамид Агаларов
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