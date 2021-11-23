​Глеб высказался о конфликте Дзюбы и Карпина, вспомнив свою историю с Гвардиолой

Известный в прошлом футболист Александр Глеб дал комментарий по поводу конфликта между тренером сборной России Валерием Карпиным и игроком Артёмом Дзюбой.

Глеб в этой ситуации занял сторону Карпина. По словам экс-игрока лондонского «Арсенала», футболист обязан ехать в сборную своей страны в случае вызова, оставляя свои личные амбиции в стороне.

Александр Глеб вспомнил свою историю с Хосепом Гвардиолой, которая, по его словам, была похожа.

«Я сильно ссорился с Гвардиолой, был на него обижен. Говорил ему: «Ты мне звонил, хотел чтоб я перешёл, а в итоге я играю через раз», - поделился воспоминаниями Глеб в интервью для sport24.

По словам Глеба, сейчас он осознаёт, что тогда вёл себя глупо, поскольку играл в сильнейшей команде мира рядом с сильнейшими футболистами. Александр считает, что ему нужно было работать и доказывать игрой право на место в составе, а не разговаривать.