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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назван возможный вариант нового лимита на легионеров в РПЛ

23 Ноября 2021 • 09:18 Комментировать

В понедельник Ашот Хачатурянц был избран президентом РПЛ. Во время пресс-конференции новоиспечённый глава РПЛ дал понять, что лимит на легионеров в обозримом будущем изменится, ведь в настоящий момент между российскими игроками нет здоровой конкуренции.

Журналист Сергей Егоров написал в «Телеграме» о том, что в новом варианте лимита количество иностранных игроков в заявке может быть увеличено до 10-12 футболистов.

Отметим, что в настоящий момент лимит позволяет клубам заявить на сезон не более 8 иностранных игроков. При этом ограничений по поводу из одновременного нахождения на футбольном поле нет.

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лимит на легионеров РПЛ
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