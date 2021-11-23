​Назван возможный вариант нового лимита на легионеров в РПЛ

В понедельник Ашот Хачатурянц был избран президентом РПЛ. Во время пресс-конференции новоиспечённый глава РПЛ дал понять, что лимит на легионеров в обозримом будущем изменится, ведь в настоящий момент между российскими игроками нет здоровой конкуренции.

Журналист Сергей Егоров написал в «Телеграме» о том, что в новом варианте лимита количество иностранных игроков в заявке может быть увеличено до 10-12 футболистов.

Отметим, что в настоящий момент лимит позволяет клубам заявить на сезон не более 8 иностранных игроков. При этом ограничений по поводу из одновременного нахождения на футбольном поле нет.