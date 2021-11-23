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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Одно из лучших решений в карьере»: Игало вспомнил об отказе «Локомотиву»

23 Ноября 2021 • 08:46 Комментировать

Известный нигерийский форвард Одион Игало, поигравший в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», вспомнил о несостоявшемся трансфере в российскую Премьер-лигу. Интерес к нему проявлял столичный «Локомотив».

«У меня были предложения из Италии и России – от «Удинезе» и «Локомотива». Российский клуб предлагал более выгодный договор. Я не знал, какой вариант выбрать. Агент сказал: если хочешь большие амбиции, переходи в «Удинезе». Если идешь за деньгами – выбирай «Локо». Я решил переехать в Серию А, это было одно из лучших моих решений в карьере», - приводит слова африканца Africafootunited.

В настоящий момент Одион выступает за аравийский клуб «Аль-Шабаб».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Одион Игало
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