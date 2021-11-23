«Одно из лучших решений в карьере»: Игало вспомнил об отказе «Локомотиву»

Известный нигерийский форвард Одион Игало, поигравший в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», вспомнил о несостоявшемся трансфере в российскую Премьер-лигу. Интерес к нему проявлял столичный «Локомотив».

«У меня были предложения из Италии и России – от «Удинезе» и «Локомотива». Российский клуб предлагал более выгодный договор. Я не знал, какой вариант выбрать. Агент сказал: если хочешь большие амбиции, переходи в «Удинезе». Если идешь за деньгами – выбирай «Локо». Я решил переехать в Серию А, это было одно из лучших моих решений в карьере», - приводит слова африканца Africafootunited.

В настоящий момент Одион выступает за аравийский клуб «Аль-Шабаб».