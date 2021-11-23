​Стало известно, сколько «Зенит» должен Лунёву

У «Зенита» имеется задолженность перед голкипером Андреем Лунёвым. Агент футболиста Антон Смирнов во время эфира на YouTube-канале «Рашен Football» сказал, что питерцы должны Лунёву приблизительно 50 миллионов рублей. Речь идёт о премиальных и отпускных выплатах.

Напомним, что летом Андрей Лунёв ушёл из «Зенита» в статусе свободного агента и подписал контракт с «Байером». За немецкий клуб российский вратарь ещё не дебютировал, поскольку номером один в Леверкузене является Лукаш Градецки.

На текущий момент «Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.