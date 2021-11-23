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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, сколько «Зенит» должен Лунёву

23 Ноября 2021 • 08:34 Комментировать

У «Зенита» имеется задолженность перед голкипером Андреем Лунёвым. Агент футболиста Антон Смирнов во время эфира на YouTube-канале «Рашен Football» сказал, что питерцы должны Лунёву приблизительно 50 миллионов рублей. Речь идёт о премиальных и отпускных выплатах.

Напомним, что летом Андрей Лунёв ушёл из «Зенита» в статусе свободного агента и подписал контракт с «Байером». За немецкий клуб российский вратарь ещё не дебютировал, поскольку номером один в Леверкузене является Лукаш Градецки.

На текущий момент «Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Лунёв Антон Смирнов
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