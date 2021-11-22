Сёмин считает, что проблемы российского футбола кроются не в лимите на легионеров

Бывший наставник целого ряда российских клубов Юрий Сёмин поделился своим мнением касательно возможной отмены лимита на легионеров во внутреннем первенстве. Он считает, что проблемы местного футбола кроются далеко не в этом аспекте.

«Молодежь должна играть, набираться опыта. А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать тогда?», - цитирует Сёмина Sport24. По словам специалиста, люди заблуждаются, когда говорят о преимуществах подобного решения.

Выходом из ситуации экс-тренер называет разработку новой формулы, которая повлечет за собой сразу несколько действий, а не просто полное снятие ограничений на использование иностранных игроков.