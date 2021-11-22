Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 199 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин считает, что проблемы российского футбола кроются не в лимите на легионеров

22 Ноября 2021 • 21:20 Комментировать (1)

Бывший наставник целого ряда российских клубов Юрий Сёмин поделился своим мнением касательно возможной отмены лимита на легионеров во внутреннем первенстве. Он считает, что проблемы местного футбола кроются далеко не в этом аспекте.

«Молодежь должна играть, набираться опыта. А если приедут иностранцы на их позиции, они будут выходить на поле в два раза реже. Как им прогрессировать тогда?», - цитирует Сёмина Sport24. По словам специалиста, люди заблуждаются, когда говорят о преимуществах подобного решения.

Выходом из ситуации экс-тренер называет разработку новой формулы, которая повлечет за собой сразу несколько действий, а не просто полное снятие ограничений на использование иностранных игроков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин лимит на легионеров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
22 Ноября 2021 в 22:03
А они пускай доказывают что не хуже иностранцев. И ещё: дело в том что к нам сейчас едут не самые лучшие легионеры. Одни за длинным евро другие с прицелли на будущее - проявить себя в Европе и туда уехать. Но дело в том что и легионеры от нас едут всё меньше.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Ноября
21:20 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что проблемы российского футбола кроются не в лимите на легионеров 1
20:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» планирует продать Хендрикса слухи
19:49 · Россия. Премьер-лига
​На «Матч ТВ» «забанили» комментаторов Казанского и Арустамяна 1 слухи
19:41 · Россия. Премьер-лига
​В шорт-листе «Спартака» был тренер из Уэльса слухи
18:49 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц прокомментировал введение в России Fan ID 2
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц: «Буду присматривать за судейством» 1
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц: «Пересматриваем регламенты, чтобы история с «Тамбовом» не повторилась»
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц высказался об изменении формата РПЛ 1
17:27 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц высказался о лимите на легионеров 1
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Парфёнов готов к переговорам со «Спартаком» 3
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Гисдоль объяснил провалы клубов РПЛ в Европе
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий встал в ворота и сделал сэйв 4 видео
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко прокомментировал потасовку на матче «Краснодар» - «Спартак» (видео) видео
15:34 · Россия. Премьер-лига
​«В Германии об этом мечтают»: Гисдоль рассказал, что ему понравилось в российском футболе 2
14:45 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» надеется на отмену красной карточки Мурило – КДК получил письмо
Все новости
Рекомендуем