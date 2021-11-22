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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​На «Матч ТВ» «забанили» комментаторов Казанского и Арустамяна слухи

22 Ноября 2021 • 19:49 Комментировать

Во внутренних чатах для сотрудников сайтов «Матч ТВ» приблизительно неделю назад было распространено указание не цитировать на сайтах холдинга известных комментаторов Дениса Казанского и Нобеля Арустамяна. Об этом сообщил журналист Иван Карпов на своём канале «Инсайды от Карпа» в «Телеграме».

«В холдинге не приветствуют, давайте избегать их упоминания», - такой текст можно увидеть на скриншоте сообщения, которое якобы направили всем сотрудникам сайтов холдинга.

Напомним, что Денис Казанский и Нобель Арустамян не так давно покинули «Матч ТВ», где они работали в качестве комментаторов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Казанский Нобель Арустамян Матч ТВ
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