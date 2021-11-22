Во внутренних чатах для сотрудников сайтов «Матч ТВ» приблизительно неделю назад было распространено указание не цитировать на сайтах холдинга известных комментаторов Дениса Казанского и Нобеля Арустамяна. Об этом сообщил журналист Иван Карпов на своём канале «Инсайды от Карпа» в «Телеграме».

«В холдинге не приветствуют, давайте избегать их упоминания», - такой текст можно увидеть на скриншоте сообщения, которое якобы направили всем сотрудникам сайтов холдинга.

Напомним, что Денис Казанский и Нобель Арустамян не так давно покинули «Матч ТВ», где они работали в качестве комментаторов.