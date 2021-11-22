Ожидается, что в обозримом будущем Руй Витория будет отправлен в отставку, и «Спартак» примет Паоло Ваноли, который ранее трудился в штабе Антонио Конте.

По данным «РБ Спорт», в шорт-листе «красно-белых» находился Адам Оуэн. Это 41-летний тренер из Уэльса, который в своё время (2009 – 2018) работал в штабе национальной сборной своей страны.

Если говорить о самостоятельной тренерской работе, то последним клубом Оуэна была «Лехия» из Гданьска, которую он возглавлял в 2017-2018 годах.

Отмечается, что «Спартак» рассматривал Адама Оуэна, но затем переключился на Паоло Ваноли и выбрал итальянца.