Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 219 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В шорт-листе «Спартака» был тренер из Уэльса слухи

22 Ноября 2021 • 19:41 Комментировать

Ожидается, что в обозримом будущем Руй Витория будет отправлен в отставку, и «Спартак» примет Паоло Ваноли, который ранее трудился в штабе Антонио Конте.

По данным «РБ Спорт», в шорт-листе «красно-белых» находился Адам Оуэн.  Это 41-летний тренер из Уэльса, который в своё время (2009 – 2018) работал в штабе национальной сборной своей страны.

Если говорить о самостоятельной тренерской работе, то последним клубом Оуэна была «Лехия» из Гданьска, которую он возглавлял в 2017-2018 годах.

Отмечается, что «Спартак» рассматривал Адама Оуэна, но затем переключился на Паоло Ваноли и выбрал итальянца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Адам Оуэн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Ноября
19:49 · Россия. Премьер-лига
​На «Матч ТВ» «забанили» комментаторов Казанского и Арустамяна слухи
19:41 · Россия. Премьер-лига
​В шорт-листе «Спартака» был тренер из Уэльса слухи
18:49 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц прокомментировал введение в России Fan ID 2
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц: «Буду присматривать за судейством» 1
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц: «Пересматриваем регламенты, чтобы история с «Тамбовом» не повторилась»
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц высказался об изменении формата РПЛ 1
17:27 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц высказался о лимите на легионеров 1
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Парфёнов готов к переговорам со «Спартаком» 2
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Гисдоль объяснил провалы клубов РПЛ в Европе
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий встал в ворота и сделал сэйв 4 видео
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко прокомментировал потасовку на матче «Краснодар» - «Спартак» (видео) видео
15:34 · Россия. Премьер-лига
​«В Германии об этом мечтают»: Гисдоль рассказал, что ему понравилось в российском футболе 2
14:45 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» надеется на отмену красной карточки Мурило – КДК получил письмо
14:38 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков о возможной покупке «Спартака» арабами: «Это решают акционеры»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​Кузяев начал тренироваться в общей группе
Все новости
Рекомендуем