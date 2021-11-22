​Хачатурянц прокомментировал введение в России Fan ID

Ашот Хачатурянц во время пресс-конференции дал комментарий по поводу введения Fan ID в России. Речь идёт о так называемых паспортах болельщиков – соответствующий законопроект уже был принят в первом чтении.

По словам Хачатурянца, процесс получения и использования Fan ID должен быть прозрачным и понятным. Глава РПЛ отметил, что система идентификации болельщиков вводится не от хорошей жизни, а ради обеспечения безопасности на стадионах.

Хачатурянц собирается встретиться с представителями фанатских движений, когда закон будет принят в окончательном виде. Президент РПЛ постарается донести до фанатов важность введения Fan ID.