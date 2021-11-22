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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц: «Буду присматривать за судейством»

22 Ноября 2021 • 18:21 Комментировать (1)

Ашот Хачатурянц в понедельник был избран президентом РПЛ. Согласно требованиям УЕФА, теперь Хачатурянц будет вынужден освободить должность главы судейского комитета РФС. Вместо себя глава РПЛ порекомендовал Павла Каманцева, который приступал к работе вместе с Хачатурянцем и знает всю ситуацию.

«Уверен, он совместно со мной доведёт реформу до конца», - сказал Хачатурянц, отметив, что он будет присматривать за судейством по договорённости с руководителями РФС.

Также Хачатурянц отметил, что он продолжит работать в экспертно-судейской комиссии РФС. Как известно, эта комиссия рассматривает эпизоды в случае обращения клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС РПЛ Ашот Хачатурянц Павел Каманцев
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