​Хачатурянц: «Буду присматривать за судейством»

Ашот Хачатурянц в понедельник был избран президентом РПЛ. Согласно требованиям УЕФА, теперь Хачатурянц будет вынужден освободить должность главы судейского комитета РФС. Вместо себя глава РПЛ порекомендовал Павла Каманцева, который приступал к работе вместе с Хачатурянцем и знает всю ситуацию.

«Уверен, он совместно со мной доведёт реформу до конца», - сказал Хачатурянц, отметив, что он будет присматривать за судейством по договорённости с руководителями РФС.

Также Хачатурянц отметил, что он продолжит работать в экспертно-судейской комиссии РФС. Как известно, эта комиссия рассматривает эпизоды в случае обращения клубов.