​Хачатурянц: «Пересматриваем регламенты, чтобы история с «Тамбовом» не повторилась»

Новоиспечённый президент Премьер-лиги России Ашот Хачатурянц рассказал о том, что ряд регламентов будет пересмотрен.

«Пересматриваем существующие регламенты, чтобы история с «Тамбовом» не повторилась», - сказал Хачатурянц во время пресс-конференции.

Напомним, что «Тамбов» столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами по ходу сезона 2020/2021. Клуб едва не исчез с футбольной карты прямо посреди сезона. «Тамбов» всё же смог завершить чемпионат, но состав команды зимой пришлось собирать заново. Как следствие, «волки» проиграли все игры второй части сезона.

Также Хачатурянц отметил, что работу между клубами и Роспотребнадзором во времена пандемии было решено вести централизовано. Координировать эту работу будет лично он.