Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 223 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц: «Пересматриваем регламенты, чтобы история с «Тамбовом» не повторилась»

22 Ноября 2021 • 18:15 Комментировать

Новоиспечённый президент Премьер-лиги России Ашот Хачатурянц рассказал о том, что ряд регламентов будет пересмотрен. 

«Пересматриваем существующие регламенты, чтобы история с «Тамбовом» не повторилась», - сказал Хачатурянц во время пресс-конференции.

Напомним, что «Тамбов» столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами по ходу сезона 2020/2021. Клуб едва не исчез с футбольной карты прямо посреди сезона. «Тамбов» всё же смог завершить чемпионат, но состав команды зимой пришлось собирать заново. Как следствие, «волки» проиграли все игры второй части сезона.

Также Хачатурянц отметил, что работу между клубами и Роспотребнадзором во времена пандемии было решено вести централизовано. Координировать эту работу будет лично он.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тамбов Ашот Хачатурянц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Ноября
19:41 · Россия. Премьер-лига
​В шорт-листе «Спартака» был тренер из Уэльса слухи
18:49 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц прокомментировал введение в России Fan ID 2
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц: «Буду присматривать за судейством» 1
18:15 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц: «Пересматриваем регламенты, чтобы история с «Тамбовом» не повторилась»
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц высказался об изменении формата РПЛ 1
17:27 · Россия. Премьер-лига
​Хачатурянц высказался о лимите на легионеров 1
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Парфёнов готов к переговорам со «Спартаком» 2
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Гисдоль объяснил провалы клубов РПЛ в Европе
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий встал в ворота и сделал сэйв 4 видео
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко прокомментировал потасовку на матче «Краснодар» - «Спартак» (видео) видео
15:34 · Россия. Премьер-лига
​«В Германии об этом мечтают»: Гисдоль рассказал, что ему понравилось в российском футболе 1
14:45 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» надеется на отмену красной карточки Мурило – КДК получил письмо
14:38 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков о возможной покупке «Спартака» арабами: «Это решают акционеры»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​Кузяев начал тренироваться в общей группе
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Карпину в помощь: РПЛ поддержала перенос весеннего тура 1
Все новости
Рекомендуем