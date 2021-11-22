​Хачатурянц высказался об изменении формата РПЛ

В обозримом будущем формат проведения Премьер-лиги России может измениться. Об этом рассказал Ашот Хачатурянц, который в понедельник был избран на должность президента РПЛ.

По словам Хачатурянца, которые приводятся в телеграм-канале РПЛ, в настоящий момент Лига имеет четыре варианта формата, которые будут обсуждаться. РПЛ ориентирована на увеличение количества матчей в сезоне.

В настоящий момент чемпионат России проводится по традиционной гладкой системе. 16 команд проводят по 30 игр, играя друг против друга по два раза за сезон – дома и на выезде.

Чемпионом России последних лет является «Зенит».