​Хачатурянц высказался о лимите на легионеров

В понедельник Ашот Хачатурянц избавился от приставки «и.о.» и стал полноценным президентом Премьер-лиги России. Новоиспечённый глава РПЛ высказался по поводу обсуждаемого вопроса по поводу лимита на легионеров.

Стоит сказать, что в настоящее время в России работает заявочный лимит. Каждый клуб РПЛ в заявку на сезон может внести не более 8 иностранных игроков. При этом все они могут находиться на поле одновременно.

По словам Хачатурянца, которые приводятся в телеграм-канале РПЛ, на текущий момент в России отсутствует здоровая конкуренция среди местных игроков. Глава РПЛ считает, что лимит не должен быть убран, но он должен измениться.

«10+15» или какая-то другая – обсуждается», - сказал Хачатурянц.