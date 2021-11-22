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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Хачатурянц высказался о лимите на легионеров

22 Ноября 2021 • 17:27 Комментировать

В понедельник Ашот Хачатурянц избавился от приставки «и.о.» и стал полноценным президентом Премьер-лиги России. Новоиспечённый глава РПЛ высказался по поводу обсуждаемого вопроса по поводу лимита на легионеров.

Стоит сказать, что в настоящее время в России работает заявочный лимит. Каждый клуб РПЛ в заявку на сезон может внести не более 8 иностранных игроков. При этом все они могут находиться на поле одновременно.

По словам Хачатурянца, которые приводятся в телеграм-канале РПЛ, на текущий момент в России отсутствует здоровая конкуренция среди местных игроков. Глава РПЛ считает, что лимит не должен быть убран, но он должен измениться.

«10+15» или какая-то другая – обсуждается», - сказал Хачатурянц.

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Евро-Футбол.Ру,
лимит на легионеров РПЛ Ашот Хачатурянц
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