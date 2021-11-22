​Парфёнов готов к переговорам со «Спартаком»

Дмитрий Парфёнов находится без работы уже почти три месяца – в начале сентября тренер был уволен из тульского «Арсенала». 47-летний специалист сообщил, что к нему есть интерес из клубов Премьер-лиги России, а также из-за рубежа. При этом Парфёнов не стал называть имена клубов, которые на него выходили.

Также Парфёнов ответил на вопрос по поводу возможности принять «Спартак», проваливший первый круг чемпионата.

«Почему нет? Согласился бы провести переговоры с Федуном насчет «Спартака», - ответил Парфёнов на вопрос для «РБ Спорт».

После первого круга «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.