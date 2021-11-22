В воскресенье вечером «Спартак» опубликовал видео, приоткрыв закулисье последнего матча российской Премьер-лиги против «Краснодара». На видео можно заметить потасовку между футболистами команд, случившуюся в перерыве.

Одним из активных участников потасовки был опытный защитник «Спартака» Андрей Ещенко. «Почему ты исподтишка делаешь?» - обращался игрок московской команды к Тонни де Вильене.

«Не было никакой потасовки. Просто высказали своё мнение», - прокомментировал ситуацию Ещенко для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «Краснодар» обыграл «Спартак» на своём поле со счётом 2:1.